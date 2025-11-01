Какими были глазные протезы в древности?

Люди пользуются искусственными глазами уже тысячи лет, и за это время искусство протезирования прошло долгий путь от глиняных слепков до современных технологий. Портал popsci.com рассказал, как изготавливали протезы глаз в древности, и кто занимается этим ремеслом сегодня.

© Unsplash

Истории искусственных глаз обычно берут начало в Древнем Египте. Многие авторы рассказывают, как умело египтяне создавали глаза для мумифицированных; одна монография рассказывает, что они «убирали глаза мертвых, заливали в глазницы воск или гипс, после чего вставляли внутрь драгоценные камни, чтобы имитировать зрачки». Правда, в том, что касается искусственных глаз для живых, они были не так хороши — обычно людям предлагали раскрашенные шарики из глины, которые держались в глазнице благодаря тканевой повязке.

Какой-то значимый прорыв в протезировании глаз наблюдается лишь спустя много веков, в середине 1500-х. Французский военный хирург XVI века Амбруаз Паре часто называется первым, кто описал медицинское применение искусственных глаз, хотя он не утверждал, что изобрел их. Один протез был металлическим и должен был помешаться под веком, на случай, если глазница была опустошенной. Если же поврежденный глаз пациента не позволял ничего имплантировать в глазницу, то Паре предлагал другой вариант — стальную пружину, которая оборачивалась вокруг головы и расширялась в овальную поверхность спереди. Овал же покрывали кожей и разукрашивали так, чтобы он напоминал глаз и веко. Неудивительно, но оба протеза были неудобными и неправдоподобными, и ими мало кто пользовался.

Позже в XVI веке муранские стекольщики из Венеции представили стеклянные глаза — тонкие, хрупкие аппараты, которые, судя по всему, были ненамного комфортнее металлических. Тем не менее, венецианские глаза были лучшим, что одноглазый человек мог позволить себе на тот момент. Даже когда Париж стал доминирующим источником глазных протезов благодаря керамике в начале XIX века, продукт был, мягко говоря, не идеальным. Пресса того времени называла их примитивными и неудобными — якобы лица людей выглядели из-за них только хуже.

Сегодня специалистов, которые занимаются изготовлением глазных протезов, называют окуляристами. Технически они не являются врачами, и приходят к этой профессии разными путями. Иногда из скульптуры или живописи, иногда — из медицинской иллюстрации, индустрии грима для спецэффектов. Большинство этих специалистов работают либо как подрядчики, либо как частные предприниматели. Их офисы почти всегда находятся рядом с приемными зубных, оптометристов, урологов, аллергологов и дерматологов. Некоторые снимают помещения в торговых центрах или жилых домах.

Зачастую окуляристы принадлежат к семьям, где этим ремеслом занимаются целые поколения, и семейное дело переходит от старших членов клана к младшим. При этом их количество можно практически посчитать на пальцах. Например, в США проживают менее 200 сертифицированных специалистов, и в других частях света их едва ли больше. Так, в Индии, где численность населения составляет 1,4 млрд человек, работают примерно три дюжины окуляристов.

Их работа не похожа на то, чем занимались первопроходцы XVI-XIX веков, и тем более не похожа на то, что встречается в поп-культуре. Искусственные глаза не выпадают из глазниц, как в мультиках, и не катятся по полу, потому что они не круглые. Они также не изготавливаются из прозрачного пластика и не начиняются электроникой. Даже «стеклянный глаз», чаще всего, не делается из стекла. Ну и, конечно же, они не восстанавливают зрение человека. Когда-нибудь в будущем наука, возможно, добьется этого, но пока протезы глаз выполняют исключительно эстетическую функцию.

Есть несколько причин, почему большинство людей мало что знают об искусственных глазах и тех, кто их изготавливает. Во-первых, окуляристов совсем не много. Во-вторых, если глазной протез выполнен реалистично, то никто и не отличит его от настоящего глаза. Цель окуляристов в том, чтобы их работа привлекала как можно меньше внимания.