В янтаре возрастом 16 млн лет нашли самого маленького хищного муравья

Биологи из Технологического института Нью-Джерси (США) обнаружили в доминиканском янтаре возрастом 16 миллионов лет окаменелость самого маленького из известных муравьев рода Basiceros, получившего название Basiceros enana. Находка, опубликованная в журнале Proceedings of the Royal Society B, изменила представления о распространении и эволюции этой группы.

© Naukatv.ru

Basiceros, или «грязные муравьи», получили свое имя за умение маскироваться под почву и листовой мусор. Их тело покрыто особыми волосками, которые помогают удерживать частицы грунта — это делает насекомых почти невидимыми для хищников и добычи.

По словам автора исследования Джанпьеро Фиорентино:

«Найти живого представителя рода в дикой природе уже редкость, а обнаружить окаменелость — "как найти бриллиант"».

До сих пор считалось, что Basiceros обитали только в тропических лесах от Коста-Рики до Южной Бразилии. Новая находка стала первым ископаемым представителем рода, найденным в Карибском бассейне, и доказала, что эти муравьи населяли регион еще в миоцене (23–5,3 млн лет назад), а затем вымерли. Старший автор работы Фил Барден отметил:

«Часто мы предполагаем, что если вид обитает в определенном регионе сегодня, то и его предки жили там же. Эта находка показывает, что история распространения может быть гораздо сложнее».

Окаменелость представляет собой взрослого рабочего муравья длиной всего 5,13 мм — почти вдвое меньше современных родственников. Это опровергает прежние гипотезы о том, что предки Basiceros были крупнее. Исследователи пришли к выводу, что за 20 миллионов лет эти муравьи увеличились в размерах, а не уменьшились.

Для изучения применили микросканирование и 3D-реконструкцию, что позволило разглядеть мельчайшие особенности строения, включая два типа специализированных волосков: длинные «расчески» и короткие «удерживающие» волоски, фиксирующие частицы грязи на экзоскелете. У древнего вида были и другие характерные черты рода — трапециевидная форма головы, хищнические челюсти с 12 зубцами, перевернутый шип на спине.

© Gianpiero Fiorentino NJIT

По мнению исследователей, исчезновение Basiceros в Карибском регионе могло быть связано с экологическими изменениями миоцена, утратой мест обитания или конкуренцией с другими видами. Анализ также указывает на то, что в прошлом могли существовать сухопутные мосты между материком и островами, позволившие муравьям попасть в Карибский бассейн.

«Более трети родов муравьев-хищников, когда-то обитавших на территории современной Доминиканской Республики, вымерли с момента образования доминиканского янтаря», — отметил Фиорентино.

Ученые считают, что понимание древних локальных вымираний поможет смягчить последствия нынешнего сокращения биоразнообразия.