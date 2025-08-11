Ученые обнаружили способных регенерировать глаза существ

На первый взгляд, между человеком и пресноводной улиткой «Золотое яблоко» мало общего. Но у этих существ, обитающих в Южной Америке, есть удивительная способность: если улитка потеряет глаз, она отрастит новый — полностью функциональный — всего за месяц. Учёные выяснили, что за эту сверхспособность отвечает ген, который есть и у людей.

© mk.ru

Это открытие может стать прорывом в лечении травм глаз и дегенеративных заболеваний сетчатки.

Биолог Элис Аккорси впервые заинтересовалась улитками-яблоками, когда училась в аспирантуре в Италии. Там золотые яблочные улитки считаются инвазивным видом, и их легко найти в зоомагазинах — их продают как «санитаров» аквариумов.

«Те же качества, что делают их живучими вредителями, делают их идеальными для лабораторных исследований», — объясняет Аккорси.

Они быстро растут, легко размножаются и, что особенно важно, не проходят стадию личинки, что упрощает эксперименты.

Оказалось, что строение глаз у этих улиток поразительно похоже на человеческое: у них есть роговица, хрусталик и сетчатка с фоторецепторами. Более того, ключевую роль в развитии глаза играет тот же ген, что есть и у людей. Когда исследователи «отключили» его с помощью технологии для редактирования геномов, улитки перестали отращивать новые глаза.

«Пока рано говорить о том, что человек сможет восстанавливать зрение так же, как улитки. Но открытие даёт надежду. Если мы поймём, какие гены у улиток отвечают за регенерацию и есть ли их аналоги у людей, возможно, мы сможем "разбудить" эти механизмы», — поясняет Аккорси.

Офтальмолог Генри Классен называет это исследование «прорывом в медицине»: «Теперь мы можем задать правильные вопросы: почему у людей регенерация глаз заблокирована? Какие гены мешают этому процессу?»

По словам биологов, природа уже провела миллионы экспериментов, человеку остается, изучая, как разные виды решают одни и те же задачи, найти неожиданные решения для медицины.