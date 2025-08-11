В Израиле найдены древнейшие свидетельства производства бронзы

Археологи нашли в северном Израиле самые ранние доказательства производства бронзы на месте в южном Леванте в железном веке I (1150–950 гг. до н. э.). Исследование, опубликованное в PLOS ONE, показало, что мастера Эль-Ахвата не просто переплавляли старые изделия, а изготавливали бронзу из сырой меди и олова — достижение, которое ранее не фиксировалось для данного периода.

До сих пор считалось, что в раннем железном веке бронзовое производство было сосредоточено в крупных городах равнин и сводилось к переработке металлолома. Новые данные доказывают, что даже небольшие горные поселения играли заметную роль в металлургии, будучи частью сложных торговых цепочек, соединявших медные рудники с внутренними центрами производства.

Команда под руководством Циллы Эшель (Университет Хайфы) исследовала коллекцию литейных заготовок, шлака и инструментов с помощью микроскопии, химического анализа и изучения изотопов свинца.

Ключевое открытие — оловянная таблетка, встроенная в кусок шлака. Это стало прямым доказательством того, что бронза сплавлялась на месте, а не поступала готовой.

Изотопный анализ показал, что медь поступала из двух регионов: Файнан (современная Иордания) и Тимна (юг Израиля). Такой двойной источник говорит о налаженных поставках с обеих сторон долины Араба. Более того, руды могли смешиваться еще до доставки в Эль-Ахват, что предполагает наличие организованного контроля над торговлей металлом.

«Эта находка заставляет нас переосмыслить экономический и политический ландшафт раннего железного века», — сказала Эшель. — «Внутренние общины были не пассивными получателями, а активными участниками производства, с квалифицированными мастерами и доступом к важным ресурсам».

Качество бронзы, впрочем, было неравномерным: в отливках встречались примеси меди и железа, что говорит о неопытности мастеров или о стадии экспериментов. Однако способность добывать олово (его источник пока неизвестен) и сплавлять его с медью на месте демонстрирует высокий уровень организации.

По словам археологов, это открытие помогает понять, как люди адаптировались после распада империй позднего бронзового века (около 1200 г. до н. э.). Без поддержки крупных государств общины создали собственные производственные цепочки и торговые маршруты, что заложило основу для будущих царств Израиля, Иуды и Эдома.

