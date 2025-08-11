Пользователи жалуются на сбои в работе звонков в Telegram и Whatsapp

Поступают жалобы на работу звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его информации, жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Магаданской, Свердловской и Новосибирской областей, а также республик Крым и Адыгея.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в России началась постепенная блокировка звонков по WhatsApp и Telegram. Отмечалось, что звонки по мессенджерам через мобильный интернет работают плохо: звук пропадает, собеседника почти не слышно.