Рассекречены характеристики Pixel 10, Pro, Pro XL и Pro Fold

За неделю до официальной презентации, в сеть утекли подробные характеристики всей линейки Pixel 10, включая модели Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold.

Все устройства получат новый чип Google Tensor G5 и как минимум 24 часа автономной работы. Базовый Pixel 10 оснащён 6,3-дюймовым экраном Actua с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативки и тройной камерой на 48, 13 и 10,8 Мп с 20-кратным зумом.

Pixel 10 Pro и Pro XL предложат 16 ГБ оперативной памяти, камеры на 50, 48 и 48 Мп, 100-кратный зум, запись видео в 8K и фронталку на 42 Мп.

Флагман линейки — Pixel 10 Pro Fold — получит гибкий 8-дюймовый дисплей Super Actua Flex, вспомогательный экран на 6,4 дюйма и до 1 ТБ памяти.

Все модели поддерживают беспроводную зарядку Pixelsnap, а также выйдут в новых расцветках. Официальный анонс ожидается 20 августа, а релиз — осенью 2025 года.