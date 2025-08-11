В атмосфере над Австралией взорвался метеор

Небесное тело сформировало огненный шар и создало мощную звуковую волну.

Видео с пролетающим космическим объектом выложили в соцсетях очевидцы из Балларата и Бендиго.

Как пишет газета Independent, звуковая волна от взрыва метеора была настолько сильной, что вызвала вибрации в домах местных жителей. Австралийское агентство по мониторингу землетрясений подтвердило сообщения о толчках, совпавших по времени с пролётом метеорита. При этом специалисты исключили сейсмическую природу этих явлений.