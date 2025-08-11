Метеорит, упавший в дом в США, оказался старше Земли

Ученые провели исследование метеорита, упавшего на дом в Атланте. Оказалось, он образовался раньше Земли.

Болид вошел в атмосферу 26 июня над Атлантой. Он взорвался в воздухе, а один из осколков пробил крышу дома в Мак-Доно, городке в округе Генри. Фрагменты небесного тела передали для изучения в Университете Джорджии. Там оценили возраст метеорита и присвоили ему имя собственное.

«Этот конкретный метеорит, вошедший в атмосферу, имеет долгую историю до того, как оказался на земле в Мак-Доно. Чтобы полностью ее понять, нам нужно изучить состав породы и определить, к какой группе астероидов она принадлежит», — пояснил геолог Скотт Харрис.

Размер упавших фрагментов невелик, но важно понимать, как планета справилась бы с гораздо более крупным космическим объектом, добавил он.

Из космоса в гостиную

Болид приближался к поверхности Земли быстрее скорости звука. Хотя в полете он теряет и массу, и скорость, даже камень размером с помидор черри, движущийся столь стремительно, — это серьезно.

«Когда они сталкиваются с Землей, наша атмосфера хорошо замедляет их. Но представьте объект вдвое больше снаряда 50-го калибра, летящий со скоростью минимум 1 километр в секунду. Это как пробежать 10 футбольных полей за секунду», — сравнил исследователь.

У метеорита оставалось достаточно энергии, чтобы пробить крышу дома, повредить вентиляционную систему, оставить вмятину в полу и издать звук и вибрацию, сравнимые с близким выстрелом.

«Думаю, хозяин дома услышал три звука одновременно: удар о крышу, слабую ударную волну и столкновение с полом, — предположил Харрис. — Энергии было столько, что часть материала превратилась буквально в пыль».

По словам жильца, он до сих пор находит частицы космической пыли в своей гостиной.

Знакомьтесь: метеорит МакДоно

Университет Джорджии получил 23 из 50 граммов, найденных в доме. Используя оптическую и электронную микроскопию для анализа фрагментов, Харрис пришел к выводу, что метеорит относится к обыкновенным хондритам с низким содержанием металла (тип L).

Эта классификация означает, что метеорит, вероятно, сформировался 4,56 миллиарда лет назад в присутствии кислорода — еще до рождения Земли.

«Он принадлежит к группе астероидов из главного пояса между Марсом и Юпитером, которые, как мы считаем, образовались при разрушении более крупного астероида около 470 миллионов лет назад, — объяснил Харрис. — Некоторые фрагменты попали на орбиты, пересекающиеся с земной, и в какой-то момент их траектория совпала с нашей планетой».

В Номенклатурный комитет Метеоритного общества подана заявка на присвоение космическому камню официального названия — МакДоно.

Что дальше

Это 27-й метеорит, найденный в Джорджии за всю историю, и шестой, падение которого наблюдали очевидцы.

«Раньше такое случалось раз в несколько десятилетий, а не несколько раз за 20 лет. Современные технологии и внимательная публика помогают находить все больше метеоритов», — заметил геолог.

В ближайшее время он планирует опубликовать статью с деталями о составе метеорита, его скорости и динамике. Эти исследования важны для понимания потенциальной угрозы более крупных и опасных астероидов.

«Когда-нибудь, и мы не знаем когда, может произойти столкновение с катастрофическими последствиями. Если мы можем это предотвратить, мы должны быть готовы», — заключил Харрис.

Метеорит останется в Университете Джорджии для дальнейшего изучения. Другие фрагменты будут выставлены в музее науки Tellus в Картерсвилле.