Британские археологи пытаются разгадать тайну гигантской обуви римлян

Археологи обнаружили на севере Великобритании кожаные ботинки аномально больших размеров. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сообщается, что найденные экземпляры достигают в длину более 32 сантиметров, что соответствует современному 48–49 размеру обуви. Ученые пытаются выяснить, кто мог носить такую обувь более двух тысяч лет назад.

Благодаря влажной почве с низким содержанием кислорода кожаные изделия сохранились. Особенность находки заключается не только в древности обуви, но и в ее количестве и размере: в форте Магна почти четверть всех обнаруженных ботинок имеют крупные размеры, тогда как в соседнем форте Виндоланда такие ботинки составляли менее процента от общего числа.

Специалисты выдвигают несколько версий данного явления. Одна из них предполагает, что в гарнизоне Магна служили высокорослые солдаты из определенных регионов Римской империи. Другая версия рассматривает эту обувь как зимнюю, предназначенную для ношения с дополнительными утеплителями или несколькими парами носков в условиях сурового британского климата. Также не исключено, что крупные ботинки были предназначены для воинов с травмами или отеками ног, передает телеканал.

