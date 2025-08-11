Самки горилл способны побеждать самцов в конфликтах

Ученые в течение тридцати лет исследовали поведение четырех групп диких горных горилл. Они показали, что хотя самки весят в два раза меньше самцов, они выигрывают каждый четвертый конфликт и побеждают каждого четвертого самца, не являющегося альфа-самцом. Кроме того, самки горилл имеют приоритетный доступ к пище по сравнению с теми самцами, которых они побеждают. Это противоречит традиционному представлению о том, что самки и самцы конкурируют за разные ресурсы: самки — за пищу, а самцы — за самок. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

При патриархальном строе мужчины занимают доминирующее положение во власти, контролируют распределение ресурсов, принимают ключевые решения и имеют моральный авторитет. В животном мире патриархат проявляется в доминировании самцов над самками у некоторых млекопитающих и человекообразных обезьян, например у шимпанзе, где самцы контролируют доступ к партнерам и ресурсам благодаря своему превосходству в размерах и силе. В связи с этим традиционно считалось, что патриархальный строй люди унаследовали от животных.

Исследователи изучили конфликтные взаимодействия между самками и самцами горилл, в которых одна особь признавала превосходство другой и уходила. Биологи учитывали, что самцы этого вида в два раза крупнее самок, а также имеют большие зубы. Они наблюдали за поведением четырех групп диких горных горилл в естественной среде на протяжении 30 лет. Полевые наблюдения позволили отмечать социальные связи, конфликты и доступ к ресурсам, а также проанализировать, как самки и самцы взаимодействуют.

Команда исследовала частоту и исход конфликтов между самками и самцами. Они обращали внимание на то, кто чаще побеждает и заставляет оппонента уйти. Особое внимание уделялось наличию нескольких самцов и роли альфа-самцов в группе.

Результаты показали, что почти все самки в сообществах, где несколько самцов, победили минимум одного самца. Самки выигрывали примерно в каждом четвертом конфликте и побеждали каждого четвертого самца, не считающего доминирующим самцом группы. Это может возникать из-за того, что альфа-самцы помогают самкам конкурировать с другими самцами, а те готовы уступать, чтобы не потерять свое место в группе.

Ученые также обнаружили, что самки получают доступ к пище раньше, чем самцы, которых они побеждали. Это противоречит прежнему мнению, что самки и самцы конкурируют за совершенно разные ресурсы: самки за еду, а самцы — за спаривание.

«Наши результаты показали, что самки с большей вероятностью будут доминировать над молодыми и взрослыми самцами, которые все равно намного крупнее самок. Это свидетельствует о том, что на отношения между самками и самцами влияют и другие механизмы, помимо базового размера и силы», — говорит Марта Роббинс из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка.

Понимание того, как самки и самцы взаимодействуют у человекообразных обезьян, важно для того, чтобы лучше понять эти отношения у людей и других животных. Это помогает пересмотреть прежние представления о том, что власть основана только на размере и силе, а также ставит под сомнение идею о том, что человеческий патриархат является наследием приматов.