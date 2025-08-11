Создан новый сорт картофеля для выращивания в Арктике

Новый сорт картофеля "Печорский" может изменить сельское хозяйство в Арктике благодаря своей урожайности и устойчивости к холоду

Селекционер Алексей Тулинов из Института агробиотехнологий имени А. В. Журавского разработал новый сорт картофеля "Печорский". Этот сорт адаптирован для выращивания в сложных климатических условиях Арктики.

"Печорский" успешно прошел все этапы испытаний и в июле 2025 года был официально зарегистрирован, получив патент. Его ключевые особенности — устойчивость к резким перепадам температур и высокая урожайность.

Средний срок созревания клубней составляет от 65 до 80 дней, а урожайность достигает 460 центнеров с гектара. Клубни имеют привлекательный товарный вид: ровную овальную форму, светло-бежевую кожуру и минимальное количество глазков. До 96% урожая сохраняет свежесть до весны, что открывает новые возможности для местных фермеров.

Эксперты отмечают, что "Печорский" хорошо реагирует на традиционные агротехнические методы, такие как внесение удобрений и полив. По своим характеристикам он превосходит популярные северные сорта, включая "Невский" и "Рябинушку".