Vivo показала гарнитуру смешанной реальности Vision

Vivo официально подтвердила скорый выпуск гарнитуры смешанной реальности Vision.

© Ferra.ru

Как сообщил топ-менеджер компании Хан Боксяо, подготовка к презентации уже идет, а подробности появятся в ближайших анонсах.

К слову, Vivo недавно открыла центр MR-опыта, где избранные пользователи смогли протестировать новинку. По словам Хана, гарнитура отличается тремя ключевыми качествами.

Во-первых, это очень легкое и комфортное устройство — по ощущениям сравнимое с наушниками AirPods Max. Во-вторых, дизайн минималистичный и премиальный, с высоким качеством отделки.

© innoGyan

В-третьих, MR-опыт впечатляет, особенно при просмотре панорамных фото, сделанных на X200 Ultra.

9 августа в сети появились фото, где телеведущий CCTV Чжу Гуанцюань тестирует Vivo Vision. Гарнитура получила слоган «Easy to get in the head» и маркировку Exploration Edition.

Внешне она напоминает Apple Vision Pro: фронтальные камеры, управление жестами и внешний аккумулятор. Впервые устройство показали в марте на Boao Forum for Asia.