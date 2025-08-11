Vivo показала гарнитуру смешанной реальности Vision

Vivo подтвердила скорый выход MR-шлема Vision и показала новинку вживую
Vivo официально подтвердила скорый выпуск гарнитуры смешанной реальности Vision.
Как сообщил топ-менеджер компании Хан Боксяо, подготовка к презентации уже идет, а подробности появятся в ближайших анонсах.
К слову, Vivo недавно открыла центр MR-опыта, где избранные пользователи смогли протестировать новинку. По словам Хана, гарнитура отличается тремя ключевыми качествами.
Во-первых, это очень легкое и комфортное устройство — по ощущениям сравнимое с наушниками AirPods Max. Во-вторых, дизайн минималистичный и премиальный, с высоким качеством отделки.
В-третьих, MR-опыт впечатляет, особенно при просмотре панорамных фото, сделанных на X200 Ultra.
9 августа в сети появились фото, где телеведущий CCTV Чжу Гуанцюань тестирует Vivo Vision. Гарнитура получила слоган «Easy to get in the head» и маркировку Exploration Edition.
Внешне она напоминает Apple Vision Pro: фронтальные камеры, управление жестами и внешний аккумулятор. Впервые устройство показали в марте на Boao Forum for Asia.