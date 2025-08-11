Обнаружен результат взрыва кометы, произошедшего около 13 тысяч лет назад

Ученые обнаружили геологическое образование на территории американского штата Луизиана, который мог возникнуть около 12 800 лет назад в результате сильного воздушного взрыва. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале PLOS One.

© Вечерняя Москва

По данным исследования, кратер длиной 300 метров мог быть вызван взрывом фрагмента кометы, мощность которого расплавила местные горные породы и превратила в стекло. Радиометрический анализ показал, что данное событие относится к геологическому периоду, в котором произошло резкое глобальное похолодание, вымирание множества видов фауны, а также климатические изменениям на планете.

Эта информация подтверждает гипотезу о том, что Земля в то время могла столкнуться с несколькими разрушительными ударами из космоса. Некоторые ученые считают, что такие события могли привести к исчезновению развитой цивилизации, которая существовала до конца последнего ледникового периода, передает PLOS One.

Ранее во время строительных работ в Нью-Йорке специалисты обнаружили металлический шар, в котором находилось сообщение о скорой гибели Земли.