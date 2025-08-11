Миф о вампирах получил научное подтверждение

Немецкие ученые обнаружили, что сочетание молодой крови и клеток костного мозга способно обращать возрастные изменения кожи — по крайней мере, в лабораторных условиях. Исследование проведено подразделением R&D компании Beiersdorf AG, специализирующейся на уходе за кожей, и опубликовано в журнале Aging.

Идея «омолаживающей» крови известна с древности и обросла легендами — от вампиров до историй о графине Елизавете Батори. Наука же подошла к вопросу через серию экспериментов, вдохновленных работами, где старые мыши омолаживались при совместном кровообращении с молодыми.

Для проверки эффекта на человеческих моделях исследователи создали систему «орган на чипе» с двумя мини-органами: полнослойной моделью кожи и моделью костного мозга, содержащей стволовые клетки, из которых образуются клетки крови. В систему вводили сыворотку молодых (до 30 лет) и пожилых (старше 60 лет) доноров.

Результаты показали:

молодая сыворотка сама по себе не омолаживала кожу;

эффект возникал только при одновременном присутствии костного мозга;

молодая сыворотка изменяла клетки костного мозга, заставляя их выделять белки, которые снижали биологический возраст кожи, стимулировали деление клеток и улучшали работу митохондрий — энергетических станций клетки.

С помощью протеомного анализа выявили 55 белков, связанных с возрастом, которые костный мозг выделял в ответ на молодую сыворотку. Семь из них показали особенно сильный омолаживающий эффект на клетках кожи пожилых людей: ускоряли деление, повышали выработку коллагена, улучшали состояние митохондрий и увеличивали регенеративную гибкость клеток.

Ученые говорят, что, хоть этот эксперимент и был проведен на мышах, тем не менее результат впечатляющий, а работа открывает перспективу для создания нового класса антивозрастных средств — белков, которые молодые клетки костного мозга выделяют в ответ на сигналы организма.

Такие молекулы могут стать основой кремов, инъекций или даже персонализированных методик восстановления стареющих тканей с использованием собственного костного мозга.

Как отмечают авторы: