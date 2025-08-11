Сайты российских СМИ перестали работать из-за DDoS-атаки

Из-за DDoS-атаки на инфраструктуру хостинг-провайдера Datahouse в работе некоторых онлайн-ресурсов, которые пользовались услугами компании, наблюдались сбои. В число затронутых сбоем сайтов вошли такие российские СМИ, как Mobile-Review и iXBT.

Об этом сообщает Telegram-канал «Телекоммуналка».

«Datahouse․ru под DDoS. Коллеги по цеху сообщают, что с ночи и до сих пор лежит Datahouse․ru. Соответственно, не доступны сервисы, их собственный сайт и все, что у них хостилось, в том числе сайты наших коллег из Mobile Review и iXBT․com», – гласит сообщение в «Телекоммуналке».

Информацию о сбое подтвердил также главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин. Однако, по его словам, причина не в DDoS-атаке на Datahouse, а в умышленной «поломке маршрутизации для многих ресурсов в России».

«Это явно не сбой, а намеренное действие», – подчеркнул Муртазин.

Жалобы на сбои в работе сайтов начались примерно в 3:00 часа ночи 11 августа. На момент публикации новости функциональность iXBT и Mobile-Review была восстановлена.