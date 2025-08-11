Ученый объяснил уникальность найденной в США «капсулы времени»

Ровно 70 лет назад строители туннеля в Нью-Йорке нашли металлический предмет, похожий на яйцо. Внутри него было послание, адресованное 2317 году.

© Кадр из фильма «Терминатор»

Радиофизик, ученый, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений Вячеслав Климов объяснил уникальность находки и предположил возможное происхождение загадочного артефакта.

— В тексте содержалось предупреждение об опасности искусственного интеллекта, который может выйти из-под контроля и уничтожить человечество. Авторы послания сравнивали эту угрозу с печально известным Скайнетом из фильма «Терминатор», — уточнил эксперт.

По его словам, находка отличается от привычных временных капсул, поскольку изготовлена из материалов, способных сохраняться тысячелетиями, а также содержит предупреждение об опасности использования ИИ.

Климов назвал несколько версий происхождений шара: секретный проект времен Холодной войны, артефакт древней цивилизации, инопланетное происхождение и послание от потомков из будущего, отправленное с помощью машины времени. Радиофизик сообщил, что находка сразу же была засекречена, что не редкость для «запретной археологии», сообщает Life.ru.

