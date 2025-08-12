Эксперт рассказал о моде на необычные цвета смартфонов и компьютеров

Долгое время электроника была строгой и однообразной — серые, бежевые и чёрные корпуса считались нормой. Такие цвета выбирали из-за практичности: они не бликовали, не пачкались и подходили к любой обстановке. Но с развитием технологий и изменением роли гаджетов в жизни цвет перестал быть случайной деталью. Сегодня смартфон или ноутбук могут быть яркими, а выбор оттенка нередко оказывается важнее характеристик. Руководитель продукта в «Яндекс Фабрике» Андрей Аржаков рассказал, как произошёл этот переход, почему бренды делают ставку на цвет и какие оттенки будут в тренде.

В середине прошлого века техника проектировалась для промышленности и армии, поэтому внешний вид не имел значения. Главным было удобство в обслуживании и надёжность, а цвет подбирали из самых нейтральных. Даже в 1970—1990-х, когда компьютеры стали появляться в офисах, подход почти не изменился: бежевые корпуса IBM, минимум декора и стандартные формы. Цвет считался лишней «визуальной нагрузкой» и допускался разве что в детских устройствах.

© Wikipedia

Перелом наступил в конце 90-х, когда техника начала рассматриваться как элемент дома, а не только как инструмент. Apple одной из первых обратила внимание на эстетическую сторону вопроса. Появление iMac G3 в ярких полупрозрачных корпусах показало, что компьютер может быть индивидуальным. Телефоны вроде Nokia 5110 и 3310 с цветными сменными панелями закрепили этот тренд, а цвет перестал восприниматься как нечто необычное.

© amd.news

© Nokia

Сегодня разнообразная палитра стала стандартом для смартфонов, ноутбуков и аксессуаров. Google, Samsung, Vivo и другие производители предлагают целые линейки оттенков — от нежно-розового и мятного до глубокого синего и кораллового. При этом цветовое разнообразие затронуло не только сами устройства, но и периферию: клавиатуры, мыши, зарядные кабели и даже бытовую технику. Всё чаще покупатели подбирают технику под интерьер или создают визуально целостное рабочее место.

Кастомизация также стала заметной частью рынка. В последние годы появились студии, которые вручную окрашивают AirPods, оформляют геймпады и выпускают сменные панели для ноутбуков и клавиатур. Такой подход позволяет вписать устройство в личный стиль и сделать его уникальным, не ограничиваясь заводской палитрой.

© axiomtelecom

Цвет стал инструментом брендовой идентичности. Компании используют его для узнаваемости, эмоционального воздействия и позиционирования. Например, красная версия iPhone в рамках инициативы (PRODUCT)RED была не просто цветовым вариантом, а способом поддержать благотворительный проект. Motorola сотрудничает с Pantone, предлагая смартфоны в «цвете года», а Sony использует яркие оттенки для геймпадов, чтобы вызвать определённое настроение.

© Reddit

Важную роль играет и психология. Люди нередко выбирают технику по ассоциациям: воспоминания о первом телефоне, желание выделиться или, наоборот, вписаться в окружение. Цвет вызывает эмоции, влияет на восприятие и помогает «подружиться» с устройством. Всё это усиливается в эпоху визуальных социальных сетей, где внешний вид гаджета становится частью образа.

Сейчас в тренде более спокойные и сложные оттенки, близкие к интерьерным и природным палитрам. Среди заметных цветов года — тёплый карамельный Mocha Mousse и сине-фиолетовый Future Dusk. Первый создаёт ощущение уюта, второй — глубины и атмосферности. Производители всё чаще отходят от глянцевых ярких корпусов в пользу мягких тонов, которые не утомляют глаза и органично смотрятся в повседневной обстановке.

© design-mate.ru