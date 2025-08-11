Минцифры ужесточит контроль за трафиком 5G-устройств

Ведомство разработало требования для спутниковых операторов связи.

Они должны будут получать частоты в профильной госкомиссии; создавать земную станцию сопряжения; устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий; подключаться к техническим средствам противодействия угрозам.

Как сообщил изданию представитель министерства, документ устанавливает условия для использования смартфонов стандарта 5G в режиме спутниковой связи. Требования аналогичны тем, которые уже установлены для мобильных операторов.

В проекте приказа говорится, что цель нововведения — создать условия для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем.