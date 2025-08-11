Китайские ученые раскрыли тайну метеоритных алмазов

Уникальные алмазы с шестигранной структурой, которые раньше находили только в метеоритах, теперь можно создавать в лаборатории.

Китайские исследователи не только подтвердили существование этих сверхтвёрдых кристаллов, но и разработали технологию их синтеза, открывая новые возможности для промышленности и науки.

Загадка метеорита Каньон Дьябло

В 1967 году в аризонском метеорите Каньон Дьябло обнаружили необычные алмазы. В отличие от земных, их атомы углерода были упакованы не в кубическую, а в гексагональную решётку, напоминающую пчелиные соты. Этот редкий минерал назвали лонсдейлитом — в честь кристаллографа Кэтлин Лонсдейл.

Долгое время учёные спорили: действительно ли это отдельная форма алмаза или просто смесь обычного алмаза с графитом? Теперь китайские исследователи из Китайской академии наук поставили точку в этом вопросе.

Прорыв в лаборатории

Команда использовала сверхчистый монокристаллический графит, чтобы минимизировать примеси, которые могли бы привести к образованию обычных кубических алмазов. Под контролируемым высоким давлением и температурой, а также в условиях равномерного сжатия, им удалось вырастить кристаллы лонсдейлита размером до 100 микрометров — примерно как толщина человеческого волоса.

Ключевым моментом стал рентгеновский мониторинг в реальном времени, позволивший корректировать процесс и добиться стабильного роста именно гексагональной структуры.

Почему это важно?

Научное значение: Впервые получено прямое доказательство, что лонсдейлит — самостоятельная, стабильная форма алмаза, а не случайная примесь. Рекордная твёрдость: Гексагональные алмазы могут быть на 60% твёрже обычных, что делает их идеальными для режущих инструментов и износостойких покрытий. Термостойкость: Лонсдейлит сохраняет свойства при экстремальных температурах, открывая перспективы для аэрокосмической и электронной промышленности.

Будущее технологии

Хотя пока синтезированы лишь микроскопические кристаллы, этот метод открывает путь к массовому производству сверхтвёрдых материалов. В перспективе такие алмазы могут использоваться в:

- Буровых установках для добычи полезных ископаемых

- Квантовых компьютерах благодаря уникальным проводящим свойствам

- Защитных покрытиях для космических аппаратов

Что дальше?

Следующий шаг — увеличение размеров кристаллов и оптимизация технологии для промышленного применения. Если эксперименты продолжатся успешно, человечество получит материал, который раньше был доступен только в обломках метеоритов.

Это открытие не только расширяет наши знания о природе углерода, но и даёт шанс создать материалы, превосходящие всё, что известно сегодня.