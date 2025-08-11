Флагманские смартфоны получат больше памяти

Lenta.ru

В 2026 году с рынка пропадут флагманские смартфоны с маленьким объемом памяти. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты обратили внимание на инсайд Instant Digital, согласно которому iPhone 17 Pro будет иметь 256 гигабайт вместо 128 гигабайт встроенной памяти. Авторы медиа назвали подобное изменение позитивным и предсказали, что уже в следующем году все премиальные смартфоны получат не меньше 256 гигабайт памяти.

Специалисты Android Authority отметили, что производители смартфонов часто повторяют различные решения Apple — добавить вырез на экран или убрать из комплекта телефона зарядное устройство. При этом многие крупные компании уже убрали из ассортимента смартфоны, который имеют 128 гигабайт встроенной памяти.

В материале говорится, что кроме Apple несколько производителей до сих пор продают телефоны с небольшим объемом памяти. Так, Samsung Galaxy S25 и Google Pixel 9 Pro имеют 128 гигабайт памяти. Однако авторы уверены, что в 2026 году — после анонса линейки iPhone 17 — все топовые смартфоны будут иметь минимум 256 гигабайт на накопителе.

