Никитин: активное использование дронов для доставки может начаться через пару лет

RT на русском

Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил ТАСС, что активное использование беспилотных технологий для доставки товаров может начаться через 2-3 года.

© РИА Новости
«Я думаю, что в какой-то момент, это будет чуть позже — не в следующем году, а через пару-тройку лет — в доставке», — сказал он.

При этом глава ведомства подчеркнул, что однозначно взрывной рост применения беспилотных технологий ожидается в сельском хозяйстве.

