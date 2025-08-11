Активное использование дронов для доставки может начаться через пару лет

Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил ТАСС, что активное использование беспилотных технологий для доставки товаров может начаться через 2-3 года.

«Я думаю, что в какой-то момент, это будет чуть позже — не в следующем году, а через пару-тройку лет — в доставке», — сказал он.

При этом глава ведомства подчеркнул, что однозначно взрывной рост применения беспилотных технологий ожидается в сельском хозяйстве.

Ранее в Росавиации прокомментировали идею доставлять товары из КНР с помощью беспилотников.

Также сообщалось, как в России создаются БПЛА для перевозки грузов.