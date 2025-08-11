Расшифрован геном хатыстырского человека, жившего в Якутии тысячи лет назад

Расшифрован геном хатыстырского человека, жившего в Якутии 10 тыс. лет назад
Геном хатыстырского человека, жившего на территории современного Алданского района Якутии примерно 10 тыс. лет назад, удалось полностью расшифровать. Об этом сообщил ТАСС один из соавторов опубликованного в журнале Nature международного исследования, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, ведущий научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) Виктор Дьяконов.
В статье о происхождении уральских и енисейских народов представлены результаты полногеномного секвенирования ДНК 180 индивидуумов, живших в Северной Евразии от мезолита (около 11 тыс. лет назад) до бронзового века (около 4 тыс. лет назад).
"Мы с коллегами доказали, что хатыстырский человек действительно древний и полностью определили его генетический паспорт. Благодаря исследованию мы знаем полный геном не только хатыстырского человека, а также целого ряда других людей из погребений Кангаласское, Огонек, Чуйя, Вилюйское Шоссе, Дюпсинское и других", - сказал Дьяконов.
История изучения Хатыстырского человека
Кости человека были случайно обнаружены в 1962 году в пещере неподалеку от села Хатыстыр. Пещера находится на правом берегу реки Алдан и представляет собой известковую каверну с неглубоким входом в виде норы, образовавшуюся на месте глубокой трещины. Обнаруженный в ней скелет лежал на полу недалеко от входа вытянуто на спине.
"Судя по рассказам ученых, скелет очень хорошо сохранился. В пещере кость очень хорошо сохраняется: это же холодильник естественный, никаких перепадов температуры нет, холодный воздух и зимой, и летом. Рядом находились остатки костра, в глубине пещеры было обнаружено скопление костей медведя, волка и лисицы", - рассказал ученый.
По его словам, изначально предполагалось, что кости современные, и первое их обследование было выполнено сотрудниками уголовного розыска и, по их просьбе, геологами Борисом Русановым и Олегом Гриненко.
"Затем пещеру и костяк осмотрели археологи Юрий Мочанов и Светлана Федосеева. По их устному сообщению, рядом с костяком человека были найдены современные предметы (металлическая пуговица или пряжка), на основании чего они решили, что останки не представляют интереса для археологии. На этом изучение хатыстырского человека было прекращено, а его скелет был передан в Геологический музей Якутского филиала АН СССР (ныне - Геологический музей Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН)", - рассказал кандидат исторических наук.
Датировка останков
Часть костей была взята Русановым для проведения радиоуглеродного датирования, выполненного в 1970-е годы. Результаты показали большую древность костяка (9,8 тыс. лет назад), делающую его на тот момент древнейшей находкой на территории не только Якутии, но и Восточной Сибири в целом.
"К сожалению, они были опубликованы только в одной научно-популярной книге "Внимание, мамонты!", и не привлекли внимания исследователей", - отметил археолог.
В 2017 году ученые решили заново продатировать костные останки хатыстырского человека. В Японии благодаря профессору Университета Хоккайдо Кацунори Такасэ была получена радиоуглеродная дата 9 010 +/-30 лет назад (IAAA-170069), калиброванный (календарный) возраст 8290-8220 годами до нашей эры.
"Были получены также даты по костям медведя и собаки. Они чуть-чуть моложе. Древний возраст хатыстырца подтвердился. Теперь мы имеем и полный генетический паспорт хатыстырского человека", - заключил археолог.