Осень потеплела сильнее всего за последние 50 лет

За последние 50 лет в центре европейской части России осень потеплела сильнее всего, рассказал РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

По его словам, сказать, какой будет конкретная осень, нельзя, этого не знает никто.

"Но можно сказать, что в следующие двадцать лет у нас аномальных явлений будет больше, чем предыдущие двадцать осеней. Если говорить о центре европейской части РФ, то именно осень потеплела сильнее всего", - отметил Кокорин.

Все замечают сдвиг сезонов и то, что осень продолжается в зиму несколько дольше, отметил климатолог, добавив, что за последние полвека температура осени в центре европейской части нашей страны увеличилась на три градуса.

Что же касается других сезонов, то они претерпели меньше изменений: весна изменилась на два градуса, а лето - на 2,5.

Глобально для всей России распределение будет немного другое, уточнил эксперт.

"В таком контексте корректно будет сказать, что осень потеплела на два градуса", - отметил он.

Это изменение связано с вторжением холодного воздуха, который идет из Арктики. Понятно, что для этого Арктика должна быть достаточно холодной.

Сейчас максимум воды и минимум льда в Арктике выпадает на вторую половину сентября, что тоже является сезонным сдвигом, который, влияет и в определенной степени объясняет, почему именно осень в центре европейской части России потеплела больше всего, пояснил Кокорин.