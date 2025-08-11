Раскрыт неизвестный ранее недостаток умных часов

Европейские ученые выяснили, что умные часы склонны неправильно интерпретировать человеческие эмоции. Исследование опубликовано в журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science.

© Lenta.ru

Доцент кафедры клинической психологии Лейденского университета (Нидерланды) Эйко Фрид заявил, что умные часы могут значительно ошибаться при определении уровня стресса. Ученый выяснил это на основе эксперимента, в рамках которого он проверял данные 800 пользователей смарт-часов Garmin.

Известно, что модель Garmin Vivosmart 4 может раскрывать уровень стресса и восстановления организма после тренировки на основе различных данных. Фрид в течение трех месяцев анализировал результаты замеров и проводил опрос участников исследования. В итоге он обнаружил недостаток умных гаджетов — несоответствие между данными от часов и эмоциями респондентов.

Исследователи почти не обнаружили связи между уровнем стресса, который фиксировали умные часы, и уровнем стресса, который, по словам участников, они испытывали. «Часы измеряют частоту сердечных сокращений (ЧСС), а пульс не так уж сильно связан с испытываемыми эмоциями», — объяснил Эйко Фрид. По его словам, ЧСС часто зашкаливает во время радостных переживаний или секса.

«Данные с носимых устройств могут дать ценную информацию об эмоциях и переживаниях людей, но крайне важно понимать их потенциал и ограничения», — заявила ознакомившаяся с исследованием специалист из Манчестерского университета Маргарита Панайоту.

В начале июня специалисты Университета Миссисипи (США) заявили, что умные часы Apple ошибаются при подсчете жизненно важных показателей. Так, часы оценивали количество сожженных калорий с погрешностью почти 30 процентов.