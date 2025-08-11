Представительство заблокированного мессенджера Viber исчезло из России

После блокировки в РФ приложения-мессенджера Viber пропало и его представительство в Москве, сообщает Mash. Как отмечает Telegram-канал, юрлицо Viber в России ООО "Эрвиай Ру" официально зарегистрировалось в стране, что соответствовать закону "о приземлении".

© Газета.Ru

Однако в прошлом году, когда сервис заблокировали, компания понесла рекордные убытки в 2,1 млн руб. Согласно публикации, юрлицо Viber все еще существует по документам, но его представительство пропало из бизнес-центра на востоке Москвы.

Сейчас там располагаются другие организации. В апреле московский суд на 800 тыс. руб. оштрафовал мессенджер Viber. Его сочли виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ.