Дважды побывавшая в космосе астронавт высказалась об инопланетянах

Бывшая астронавт NASA Николь Скотт, дважды побывавшая на орбите Земли, рассказала в интервью YouTube-каналу LADbible Stories о необычных событиях во время работы на Международной космической станции (МКС) и поделилась мыслями о существовании внеземной жизни.

© NASA

Скотт летала на МКС в 2009 и 2011 годах и провела на станции в общей сложности 103 дня. По ее словам, ей часто задают вопрос, встречала ли она инопланетян или замечала следы их присутствия. Астронавт призналась, что не видела инопланетян, однако некоторые явления вызывали у нее удивление.

"Я видела метеоры подо мной. Это было очень круто. Но когда я увидела первый, я такая: "О, боже, что это было?" Я бросилась к моим коллегам в других модулях и говорю: "Я только что видела эту штуку, что-то яркое пронеслось внизу!" - вспомнила Скотт.

Члены экипажа объяснили, что это, вероятно, был фрагмент космического мусора, сгоревший в атмосфере. По словам Скотт, такие явления напоминали ей истории о пришельцах и неопознанных летающих объектах (НЛО). Астронавт призналась, что очень хотела бы встретиться с ними. До этого экс-сотрудник американских структур национальной безопасности Мэтью Браун раскрыл детали секретной программы Пентагона по изучению НЛО. По его словам, инопланетные существа находятся на Земле тысячелетиями, а их технологии фиксировались в рамках проекта "Безупречное созвездие".

Он отметил, что имел доступ к материалам программы, включая видео с неопознанным дискообразным объектом, который пытался скрыться от наблюдения.