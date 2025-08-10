Масштабный сбой произошел в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. В воскресенье, 10 августа, пользователи начали массово жаловаться на некорректную работу сервиса.

© Вечерняя Москва

Согласно данным от сервиса DownDetector, рост жалоб начался еще в 8:30 утра по Москве. По информации из графиков, к 21:00 общее число жалоб за сутки превысило 3900.

В основном пользователи жалуются на то, что Telegram не отправляет сообщения и не создает аудиозвонки.

31 июля также произошел масштабный сбой, вызванный обновлением платформы, произошел в мессенджере. Больше всего жалоб на работу программы поступило из Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Тюменской областей.

До этого сбой в работе Telegram происходил 28 июля. Согласно сообщениям пользователей, приложение долго загружалось, а сообщения приходили с задержкой.

В тот же день технические проблемы зафиксировали в работе портала «Госуслуги». Согласно жалобам россиян, они не могли зайти в свой личный кабинет. Больше всего сообщений поступило из Москвы и Калужской области.