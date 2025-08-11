Найдены самые древние следы выхода позвоночных на сушу

Ученые из Польского геологического института и Ягеллонского университета обнаружили в Свентокшиских горах следы, которые доказывают, что двоякодышащие рыбы начали выходить на сушу около 400 миллионов лет назад. Эти находки, опубликованные в журнале Scientific Reports, на 10 миллионов лет опережают появление первых четвероногих — древнейших полностью наземных позвоночных.

© Naukatv.ru

Двоякодышащие рыбы — древняя группа позвоночных, чья история насчитывает около 415 миллионов лет. Они появились в морской среде, но со временем освоили внутренние водоемы и частично сохранились до наших дней, практически не изменившись. Некоторые из них способны выживать в пересыхающих водоемах, зарываясь в грязь и впадая в состояние летаргии.

Находка была сделана в песчаниковых карьерах в деревнях Уязд и Копец. Уникальное сохранение следов стало возможным благодаря быстрому покрытию вулканическим пеплом, который защитил отпечатки от разрушения. Использование 3D-сканирования и эксперименты с современными двоякодышащими рыбами Protopterus annectens из Африки помогли ученым понять, как именно выглядели и оставлялись эти древние следы.

Особенность отпечатков — это не просто следы плавников. Они фиксируют движение тела, хвоста и даже морды рыбы, которая, вероятно, «закреплялась» на грунте и подтягивалась вперед. По словам доктора Петра Шрека, одного из авторов исследования:

«Рыба двигалась по очень мелководью или открытому грунту, при этом хотя бы часть тела была обнажена, и плавание в таких условиях было невозможно».

Это открытие показывает, как первые позвоночные «тестировали» жизнь на суше, делая это задолго до появления настоящих наземных животных. Следы, идентифицированные как Reptanichnus acutori («ползущий первопроходец»), говорят о том, что эволюция двигалась по нескольким путям одновременно — двоякодышащие рыбы и первые четвероногие исследовали сушу почти одновременно.

Кроме того, анализ следов показал необычный поворот тела рыбы влево, что указывает на преобладание правого полушария мозга — раннее свидетельство латерализации, то есть доминирования одной стороны тела над другой.

Доктор Шрек отметил: «Эти 35 следов, оставленных преимущественно с поворотом влево, могут быть самым ранним известным свидетельством того, что у позвоночных животных одна сторона тела стала доминировать над другой».