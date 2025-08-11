Корпус Huawei Mate 80 RS сделают из титана и керамики

Huawei готовит премиальную версию своего будущего флагмана — Mate 80 RS. По данным инсайдеров, смартфон может получить титановую рамку и керамическую заднюю панель.

Дизайн Mate 80 RS, судя по утечкам, обновят, но сохранят материалы, использованные в Mate 70 RS Ultimate Design. У прошлогодней модели была блестящая титановая рамка и керамический корпус с золотистым отблеском. В новом поколении ожидаются «более утончённые» линии и, возможно, новый цвет.

Кроме внешнего вида, внимание уделено и экрану. Смартфон, вероятно, получит 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей, уже знакомый по предыдущей модели, но с доработками. Основная интрига — новая технология телеобъектива. По слухам, камера в Mate 80 RS может оказаться даже лучше, чем у флагмана Pura 80 Ultra.