Корпорация Apple возглавила мировой рынок планшетов во втором квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

За указанный период Apple поставила 12,7 миллиона штук устройств, заняв долю 33,1 процента. Таким образом, каждый третий отгруженный на рынок планшет был произведен американским IT-гигантом. На втором месте оказалась Samsung, которая отгрузила 7,2 миллиона девайсов, получив долю 18,7 процента. На третьем — Lenovo с 3,1 миллиона гаджетов и долей 8,2 процента.

Самый большой рост за второй квартал показала Amazon. За год поставки корпорации Джеффа Безоса выросли на 205 процентов, фирма получила долю 8 процентов. Рынок планшетов вырос на 13,1 процента в годовом исчислении, достигнув показателя 38,3 миллиона устройств.

Увеличение рынка планшетов связано с распродажами и государственными субсидиями на их покупку в Китае.

«Планшеты часто выступают в качестве второстепенных устройств, поэтому потребители зачастую готовы ждать выгодных предложений, а не платить полную цену за гаджет», — отметил старший аналитик IDC Анурупа Натарадж.

В июле инсайдеры рассказали, что Apple на время отменила разработку первого складного планшета. Вместо этого компания сконцентрировалась на создании складного iPhone, который должны представить осенью 2026 года.