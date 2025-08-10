Huawei разрабатывает смартфон с встроенным вентилятором для охлаждения

Серия смартфонов Huawei Mate 80 может быть оснащена особенной активной системой охлаждения, которая значительно повысит производительность устройства, сохраняя при этом важную для современных флагманов влагозащиту. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

В ноябре прошлого года Huawei представила свою флагманскую серию Mate 70, и, как ожидается, серия Mate 80 уже находится в активной разработке. Если Mate 70 оснащена чипом Kirin 9020 (предположительно, 7-нм), то следующие флагманы Mate, как ожидается, будут использовать чип Kirin нового поколения – а не последние флагманские процессоры Snapdragon или Dimensity, производимые по самым эффективным на сегодняшний день технологическим нормам.

Именно здесь на первый план выходит последняя утечка. По словам известного инсайдера Digital Chat Station (DCS) на Weibo, Huawei работает над системой активного охлаждения в виде кулера для серии Mate 80. Эта система, в сочетании с крупной кремний-углеродной батареей, может обеспечить значительный прирост производительности, особенно при длительных высоких нагрузках.

Сообщается, что китайский технологический гигант разработал миниатюрную версию охлаждающего вентилятора и воздуховода, чтобы поддерживать низкую температуру основного процессора и модулей камеры во время работы. Сообщается, что охлаждающее решение расположится в нижней половине круглого модуля камеры, а воздуховод протянется вдоль боковой части телефона. Конструкция спроектирована таким образом, чтобы сохранить устройство влагозащищенным.

Ожидается, что серия Huawei Mate 80 будет представлена позднее в этом году.