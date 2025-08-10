Oppo разрабатывает смартфон с чрезвычайно емким двойным аккумулятором

Следующий флагман Oppo, Find X9 Ultra, может получить беспрецедентно мощный аккумулятор. Согласно новой утечке, смартфон получит двойную батарею общей емкостью 7000 мАч, а также серьезное обновление камеры. Об это сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS).

По данным DCS, Find X9 Ultra будет использовать двухъячеечную батареют с номинальной емкостью 6850 мАч (по 3425 мАч каждая), которая, вероятно, будет рекламироваться как типичная емкость 7000 мАч. Это значительно больше, чем 6100 мАч у предшественника, Find X8 Ultra, и выведет новинку в число флагманов с самыми крупными батареями на рынке.

Несмотря на такой скачок в емкости, Oppo, по слухам, сохранит скорость проводной зарядки на уровне 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. Утечка также предполагает, что телефон не станет значительно толще или тяжелее, что было бы впечатляющим инженерным решением.

Find X9 Ultra, как сообщается, оснастят 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Вопрос об улучшении энергоэффективности чипсета остается открытым, но характеристики камеры игнорировать сложнее: предполагается, что аппарат получит основной датчик на 200 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и два перископических телеобъектива (200 МП и 50 МП) с оптическим зумом до 10x.

Внутри аппаратной части, по слухам, будет установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Работать смартфон будет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Также ходят слухи о защите от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

Для сравнения, Find X8 Ultra оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT-900 в паре с двумя 50-мегапиксельными перископическими телеобъективами (3x и 6x) и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным.

Ожидается, что Oppo представит Find X9 Ultra в первом квартале 2026 года. Если утечка окажется точной, смартфон сможет на равных конкурировать с такими соперниками, как Galaxy S26 Ultra.