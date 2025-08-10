Oppo разрабатывает смартфон с чрезвычайно емким двойным аккумулятором

GizmoChina: Oppo Find X9 Ultra получит двойной аккумулятор на 7000 мАч
Следующий флагман Oppo, Find X9 Ultra, может получить беспрецедентно мощный аккумулятор. Согласно новой утечке, смартфон получит двойную батарею общей емкостью 7000 мАч, а также серьезное обновление камеры. Об это сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS).
По данным DCS, Find X9 Ultra будет использовать двухъячеечную батареют с номинальной емкостью 6850 мАч (по 3425 мАч каждая), которая, вероятно, будет рекламироваться как типичная емкость 7000 мАч. Это значительно больше, чем 6100 мАч у предшественника, Find X8 Ultra, и выведет новинку в число флагманов с самыми крупными батареями на рынке.
Несмотря на такой скачок в емкости, Oppo, по слухам, сохранит скорость проводной зарядки на уровне 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. Утечка также предполагает, что телефон не станет значительно толще или тяжелее, что было бы впечатляющим инженерным решением.
Find X9 Ultra, как сообщается, оснастят 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Вопрос об улучшении энергоэффективности чипсета остается открытым, но характеристики камеры игнорировать сложнее: предполагается, что аппарат получит основной датчик на 200 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и два перископических телеобъектива (200 МП и 50 МП) с оптическим зумом до 10x.
Внутри аппаратной части, по слухам, будет установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Работать смартфон будет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Также ходят слухи о защите от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.
Для сравнения, Find X8 Ultra оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT-900 в паре с двумя 50-мегапиксельными перископическими телеобъективами (3x и 6x) и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным.
Ожидается, что Oppo представит Find X9 Ultra в первом квартале 2026 года. Если утечка окажется точной, смартфон сможет на равных конкурировать с такими соперниками, как Galaxy S26 Ultra.