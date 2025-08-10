На Земле завершилась магнитная буря

Магнитная буря, длившаяся более 30 часов, завершилась на Земле. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© Вечерняя Москва

Буря достигла пика уровня G2 по пятибалльной шкале, где G5 обозначает «экстремально сильное», а G1 — «слабое» воздействие.

Ученые отмечают, что Земля остается под влиянием корональных дыр на Солнце, из-за чего геомагнитные возмущения сохранятся до середины следующей недели. При этом в ближайшие два-три дня повторение сильных событий не ожидается.

— По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. На настоящий момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне, — говорится в сообщении.

В начале июля солнце произвело выброс двух крупных протуберанцев. Ученые отмечали, что эти выбросы не должны были оказать влияния на геомагнитную и радиационную обстановку на Земле.

Физик Роман Кучеров сообщил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.