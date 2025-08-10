Пенсионер попал в психбольницу из-за советов ChatGPT

Учёные из Университета Вашингтона сообщили, что пенсионер попал в психиатрическую больницу после обращения к нейросети ChatGPT для получения медицинской информации.

Как отмечается в журнале Annals of Internal Medicine, 60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что его травит сосед. Как выяснилось позже, пенсионер соблюдал сложную диету без соли, сам дистиллировал воду дома и консультировался с ChatGPT, вероятно, на тему, как в рационе ему исключить хлорид натрия.

«Мы наблюдаем интересный случай пациента, у которого развился бромизм после обращения к модели разговорного языка ChatGPT... для получения медицинской информации», — говорится в публикации.

В больнице отметили, что при поступлении в медучреждение мужчина испытывал сильную жажду, при этом параноидально относился к воде, которую ему предлагали.

«В течение первых 24 часов после поступления у него усилилась паранойя, а также слуховые и зрительные галлюцинации, которые после попытки побега привели к принудительному психиатрическому лечению в связи с тяжёлой инвалидностью», — говорится в статье.

Уточняется, что постепенно, в течение трёхнедельного пребывания в стационаре, у него нормализовался хлоридно-анионный интервал и улучшились психотические симптомы.

«Этот случай также демонстрирует, как использование искусственного интеллекта может потенциально способствовать развитию предотвратимых неблагоприятных последствий для здоровья», — отметили учёные.

В New York Post ранее писали, что психотерапия с использованием ИИ подвергает людей опасности.

The Wall Street Journal также утверждает, что ChatGPT начал делать псевдонаучные утверждения.