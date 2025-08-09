Американский корабль с российским космонавтом вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю. Экипаж с места приводнения заберет спасательное судно, после чего начнется реабилитация, сообщает «Роскосмос».

Вместе с Кириллом Песковым на Землю вернулись астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

«Экипаж с места приводнения заберет спасательное судно. Специалисты проведут медицинские обследования: измерят давление, пульс, дыхание, сделают ЭКГ и при необходимости УЗИ», — сообщает «Роскосмос».

Экипаж также пройдёт расширенный медосмотр у врачей разных профилей. Затем начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне.

После первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернётся в Россию и продолжит восстановление.

Crew Dragon отстыковался от МКС сегодня ночью.