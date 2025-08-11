Физики зафиксировали квантовую турбулентность на картине Ван Гога

Физики зафиксировали квантовую турбулентность на "Звездной ночи" Ван Гога
Клубящееся небо на картине Ван Гога "Звездная ночь" может быть интересно физикам, поскольку отражает закономерности квантовой турбулентности, считают ученые из университета Метрополитен в Осаке и Корейского передового института науки и технологий. Физики утверждают, что впервые успешно наблюдали квантовую неустойчивость, носящую название Кельвина - Гельмгольца (ККГ).
Это явление было предсказано несколько десятилетий назад, но ранее не удавалось его наблюдать в так называемых квантовых жидкостях. Меж тем, оно приводит к образованию экзотических вихревых структур, чьи серповидные формы напоминают Луну на шедевре Ван Гога.
"Наше исследование началось с простого вопроса: может ли неустойчивость Кельвина - Гельмгольца возникать в квантовых жидкостях?" - рассказал Хиромицу Такеучи, доцент Высшей школы естественных наук университета Метрополитен, считающийся одним из ведущих авторов исследования.
Охлаждая литиевые газы почти до абсолютного нуля, исследователи создали квантовую сверхтекучую жидкость с двумя потоками, движущимися с разной скоростью. На их границе возник волнистый узор, точно такой, как на картине Ван Гога.
"На мой взгляд, большой полумесяц в правом верхнем углу "Звездной ночи" очень похож", - считает Такеучи.
Вообще, по его словам, "брошен вызов традиционным топологическим классификациям".