Физики зафиксировали квантовую турбулентность на картине Ван Гога

Клубящееся небо на картине Ван Гога "Звездная ночь" может быть интересно физикам, поскольку отражает закономерности квантовой турбулентности, считают ученые из университета Метрополитен в Осаке и Корейского передового института науки и технологий. Физики утверждают, что впервые успешно наблюдали квантовую неустойчивость, носящую название Кельвина - Гельмгольца (ККГ).

© Российская Газета

Это явление было предсказано несколько десятилетий назад, но ранее не удавалось его наблюдать в так называемых квантовых жидкостях. Меж тем, оно приводит к образованию экзотических вихревых структур, чьи серповидные формы напоминают Луну на шедевре Ван Гога.

"Наше исследование началось с простого вопроса: может ли неустойчивость Кельвина - Гельмгольца возникать в квантовых жидкостях?" - рассказал Хиромицу Такеучи, доцент Высшей школы естественных наук университета Метрополитен, считающийся одним из ведущих авторов исследования.

Охлаждая литиевые газы почти до абсолютного нуля, исследователи создали квантовую сверхтекучую жидкость с двумя потоками, движущимися с разной скоростью. На их границе возник волнистый узор, точно такой, как на картине Ван Гога.

"На мой взгляд, большой полумесяц в правом верхнем углу "Звездной ночи" очень похож", - считает Такеучи.

Вообще, по его словам, "брошен вызов традиционным топологическим классификациям".