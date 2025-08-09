Сделано самое четкое фото кометы, проходящей через Солнечную систему

Согласно исследованию, основанному на данных «Хаббла», диаметр ядра кометы, вероятно, составляет от 300 до 560 км. «Никто не знает, откуда взялась эта комета. Это все равно что увидеть пулю, выпущенную из винтовки, на тысячную долю секунды. Не получится с достаточной точностью спроецировать ее прошлое, чтобы понять, где она начала свой путь», — отмечает астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джуитт.

Обнаруженная 1 июля комета движется с невероятной скоростью — 210 000 км/ч. Это самый быстрый известный межзвездный объект. 3I/ATLAS, возможно, старше Солнечной системы — примерный возраст оценивается 7,6 млрд и более лет. Объект не представляет угрозы для Земли и 30 октября приблизится к Солнцу на расстояние орбиты Марса. Ближайшее сближение с нашей планетой произойдет на расстоянии 1,8 астрономической единицы (около 270 млн км).

3I/ATLAS — лишь третий обнаруженный объект, прилетевший из-за пределов Солнечной системы. Предыдущими межзвездными посетителями были сигарообразный 1I/'Oumuamua, замеченный в 2017 году, и гибрид астероида и кометы 2I/Borisov, обнаруженный в 2019 году.