На Земле продолжается слабая магнитная буря

Магнитная буря слабого уровня G1 продолжается на Земле и пока не усиливается, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

© NASA

"Продолжается магнитная буря. По данным мониторинга космической погоды, с самого начала магнитные возмущения на Земле пока не поднимались выше слабого уровня G1", - сообщили в ИПГ.

Специалисты института также зафиксировали в 22:10 мск 8 августа в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W52) очередную вспышку на Солнце среднего уровня M1.0 продолжительностью 21 минута.