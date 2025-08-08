ИИ станет разумным и начнет мыслить. Возможно ли такое?

Компания OpenAI представила новое поколение ИИ - GPT-5. Теперь он может ответить на самые сложные вопросы пользователей, заявили в компании. Эксперты скептически оценивают эти заявления и отмечают, что нейросети по-прежнему занимаются угадыванием, основанным на статистике.

Во время презентации GPT5 назвали "самой умной, быстрой и полезной" нейросетью. По словам создателей, она будет меньше галлюцинировать и стремиться больше угодить пользователю. Модель наконец-то научилась говорить "не знаю", а не выдумывать несуществующие факты. Кроме того, серьезно прокачаны навыки программирования, и теперь создать веб-приложение или игру можно буквально по одному запросу, написал первый замглавы комитета Госдумы по информполитике, председатель РОЦИТ Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Сегодня пользователи ИИ часто сталкиваются с правдоподобной болтовней и огромным количеством "воды", которую нейросеть выдает в качестве ответа. Отделить зерна от плевел бывает непросто: проблема даже не в тонне бесполезной информации, а в сложности фактчекинга - иногда проще самостоятельно найти достоверную информацию на проверенных ресурсах.

И это неудивительно: ИИ сегодня - это высокообученные модели статистического угадывания, а не системы, обладающие сознанием, волей или способностью к самостоятельному мышлению. GPT-5 - мощный инструмент, но он все еще работает по принципу: "дай наилучший текст на основе вероятностей", считает старший партнер IT-интегратора "Энсайн" Алексей Постригайло.

Чтобы ИИ стал действительно "разумным", недостаточно обновленной версии GPT. У ИИ нового поколения должна быть архитектура с возможностью абстрактного мышления, долгосрочной памяти и саморефлексии. Кроме того, необходимы компьютеры принципиально другого типа - квантовые или нейроморфные, а также новая парадигма обучения. Она должна включать не просто поглощение терабайтов текста, а взаимодействие с физическим и социальным миром, как это делает человек.

"Пока же мы улучшаем имитацию, но до мышления еще далеко" - отметил эксперт в области генеративного ИИ и продвинутой аналитики компании Axenix Владимир Кравцев.

Кроме технических препон, важно учитывать и вопросы этики: создание разумного ИИ потребует строгих рамок безопасности, чтобы система могла мыслить, но не действовать во вред человеку. Человеку все же необходимо контролировать и задавать рамки мышления ИИ, а если так, то само мышление становится очень относительным понятием.

Именно поэтому "разумный" ИИ мы увидим только после появления принципиально новой вычислительной базы и смены парадигмы машинного обучения, считает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта, кандидат экономических наук Алексей Лерон. Пока же мы имеем дело с все более убедительными симуляторами интеллекта, которые отлично изображают мыслительный процесс, но не мыслят.

Тем не менее, масштабные прорывы в ИИ в ближайшие годы более чем возможны. Плодами развития нейросети могут стать ИИ-ассистенты, которые могут решать сложные многошаговые задачи с минимальным надзором, а также системы, сопоставимые с джуниор/миддл специалистами во все более широком спектре областей. Все это вопрос 5-10 лет, отметил исполнительный директор компании "Aimarketwave" Вячеслав Васильков.