Стало известно, когда самая мощная за лето магнитная буря достигнет своего пика

Геомагнитные возмущения, которые могут достигнуть магнитной бури, достигнут пика к ночи 8 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там отметили, что Земля еще днем пересекла «край» корональной дыры. Первые геомагнитные возмущения начали фиксировать в 17:50 по московскому времени.

«Прилет к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно обновленным расчетам, ожидаются ближе к полуночи», — говорится в тексте.

Ученые ожидают, что геомагнитные бури разных уровней будут влиять на Землю в течение ближайших пяти-семи дней.