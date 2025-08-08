Стало известно, когда самая мощная за лето магнитная буря достигнет своего пика
Геомагнитные возмущения, которые могут достигнуть магнитной бури, достигнут пика к ночи 8 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Там отметили, что Земля еще днем пересекла «край» корональной дыры. Первые геомагнитные возмущения начали фиксировать в 17:50 по московскому времени.
«Прилет к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно обновленным расчетам, ожидаются ближе к полуночи», — говорится в тексте.
Ученые ожидают, что геомагнитные бури разных уровней будут влиять на Землю в течение ближайших пяти-семи дней.
«Основная оставшаяся интрига на ближайшие часы, прилетит к Земле первое из облаков плазмы или пройдет мимо», — заключили в лаборатории.