Экспонаты Эрмитажа оказались частями древнего самогонного аппарата из II века

Археологи из Томского университета и Эрмитажа выяснили, что деревянная посуда, найденная в могильнике II века нашей эры в Хакасии, была частью древнего перегонного аппарата. В нём готовили молочную водку — напиток под названиями «арога» или «арха».

Магистрант ТГУ Владимир Немых изучал эти находки и с помощью 3D-моделей подтвердил, что предметы — «нёбо», «ведёрко», бочонок и керамический сосуд — вместе составляли устройство для дистилляции. Аппарат использовали не только для крепкого алкоголя, но и для получения молочной сыворотки, кумыса и других продуктов.

По словам исследователей, некоторые детали были сделаны в уменьшенном размере, возможно, имели символическое значение.