Представлен умный замок для двери от HUAWEI со сканером рисунка вен ладони

Компания HUAWEI представила умный дверной замок Smart Lock 2 Enjoy Edition с видеодомофоном, биометрическим доступом и голосовым помощником. Об этом сообщает портал iGeekPhone.

Smart Lock 2 поддерживает сразу несколько способов разблокировки: сканированием рисунка вен ладони, отпечатком пальца, PIN-кодом, NFC-картой, приложением на смартфоне и традиционным ключом.

Также замок оснащен широкоугольной камерой с углом обзора 161 градус, обеспечивающей видеонаблюдение за пространством перед дверью. При помощи смартфона пользователь может в режиме реального времени просматривать видеопоток, получать оповещения при нажатии гостем на дверной звонок, а также дистанционно открывать дверь. Все данные синхронизируются через систему HarmonyOS Connect, что позволяет интегрировать замок в умный дом и управлять сценарием входа-выхода.

Одной из отличительных функций стала интеграция голосового интерфейса, который может напоминать пользователю, выходящему из дома, о повседневных задачах — например, уточнить, выключен ли утюг.

Замок комплектуется аккумулятором емкостью 10000 мАч, обеспечивающим автономную работу от 5 до 7 месяцев. В случае полной разрядки предусмотрена кнопка активации резервного источника питания.

HUAWEI Smart Lock 2 Enjoy Edition доступен для предзаказа в Китае за 1999 юаней (около 22,1 тыс. руб.).