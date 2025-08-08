Обнаружен изотопный аналог земной воды в выбросах кометы Понса-Брукса

Планетологи обнаружили в ходе наблюдений за выбросами газа и пыли с поверхности кометы Понса-Брукса, что ее недра содержат воду, которая оказалась очень похожей по соотношению изотопов на земную влагу.

Это в очередной раз свидетельствует в пользу "кометного" происхождения земной воды, пишут астрономы в статье, опубликованной в научном журнале Nature Astronomy.

"Проведенный нами анализ долей обычной и полутяжелой воды в газовом хвосте кометы Понса-Брукса указал на то, что ее ледяное ядро состоит из воды с необычно низкой для других комет долей дейтерия. Это говорит о том, что в облаке Оорта на окраинах Солнечной системы есть резервуар комет с типичной "земной" водой, часть из которой могла быть доставлена кометами на нашу планету в первые эпохи ее существования", - пишут исследователи.

К такому выводу пришел международный коллектив планетологов под руководством научного сотрудника Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США) Мартина Кординера при изучении данных, которые были собраны наземным микроволновым телескопом ALMA в апреле 2024 года. В этот момент комета Понса-Брукса впервые с 1954 года сблизилась с Землей и Солнцем, что привело к появлению у нее длинного газопылевого "хвоста".

По представлениям ученых, эта комета возникла во внутренних регионах облака Оорта, своеобразной "свалки стройматериалов", оставшейся со времен формирования Земли и прочих планет. Кометы из данной части окраин Солнечной системы были, предположительно, выброшены в ее внутренние регионы на самых первых этапах формирования нашей планеты, что делает комету Понса-Брукса особенно интересной для изучения.

Руководствуясь этой идеей, ученые измерили доли обычной воды (H2O), "полутяжелой воды" (HDO) и спирта метанола для оценки того, как много дейтерия присутствует в ее недрах. В прошлом аналогичные замеры для кометы Чурюмова-Герасименко показали, что ее льды содержат примерно втрое больше атомов тяжелого водорода, чем вода на Земле, что породило споры о том, действительно ли наша планета унаследовала почти всю свою воду от комет.

Полученные при помощи ALMA данные указали на то, что в недрах кометы Понса-Брукса присутствует почти "земное" количество дейтерия, около 170 атомов тяжелого водорода на миллион атомов обычного водорода. Это говорит в пользу того, что в ближней части облака Оорта присутствует множество комет с "земной" долей дейтерия, часть из которых могла доставить первые запасы влаги и органики на Землю на последних этапах ее формирования, подытожили Кординер и другие ученые.

О происхождении запасов воды на Земле

По текущим представлениям планетологов, Земля в первые мгновения своей жизни не обладала значительными запасами воды и органики. Это связано с тем, что их молекулы должны были быть разрушены ультрафиолетовым излучением юного Солнца или унесены в открытый космос еще до того, как наша планета полностью завершила свое существования и охладилась до температур, совместимых с существованием жидкой воды.

По этой причине большинство исследователей предполагает, что первичные запасы воды и органики были доставлены на Землю уже после ее рождения в результате длительной астероидной или кометной бомбардировки. У планетологов нет однозначных свидетельств в пользу одной или другой теории, однако значительная часть изотопных замеров выбросов комет указывают в пользу "кометного" происхождения земной воды.