От Конго до Амазонки: крупнейшие дождевые леса на Земле

Хотя дождевые леса покрывают сравнительно маленький процент поверхности Земли, они служат домом для половины всех растений и видов животных на планете. Портал livescience.com рассказал о крупнейших дождевых лесах в мире и том, что им угрожает.

Сундаландский дождевой лес

Четвертый по размеру дождевой лес, чья площадь составляет примерно 510 000 квадратных километров. В него входит Малайский полуостров на материковой юго-восточной Азии, а также Суматра, Ява и Борнео. Сундаландский дождевой лес охватывает территории Индонезии, Малайзии, Брунея, Таиланда и Сингапура.

В этой экосистеме обитает множество видов, включая орангутангов, борнейских радужных жаб и «трупные цветы» — Раффлезии Арнольда, самые крупные цветы в мире. С 2001 года территория леса в Индонезии сократилась на 97 000 квадратных километров, но в плане сохранения растительности регион по-прежнему выглядит лучше, чем многие другие. Правительство Индонезии активно пытается снизить вырубку лесов, особенно после того, как страна пострадала от пожаров в 2015-м.

Новогвинейский дождевой лес

Третий по размеру дождевой лес находится на острове Новая Гвинея, разделенном на две страны: на востоке Папуа — Новая Гвинея, а на западе — Индонезия. Остров площадью приблизительно 786 000 квадратных километров является домом как минимум 5% всех видов растений и животных на планете, включая три вида кенгуру и венценосных голубей.

Карту дождевого леса на Новой Гвинее можно составить и так, чтобы она включала в себя леса северной Австралии, потому что раньше они были соединены. Новая Гвинея и Австралия оказались разделены океаном всего 11 700 лет назад.

Коммерческая вырубка лесов и сельское хозяйство уничтожают леса Новой Гвинеи. Процесс обычно начинается с выборочной вырубки ценной древесины, после чего опустошенную землю, скорее всего, конвертируют в индустриальные плантации.

Впадина Конго

Дождевой лес во впадине Конго — второй по размеру в мире; его площадь составляет около 2 млн квадратных километров. Он охватывает шесть стран в западной и центральной частях Африки: Камерун, Экваториальная Гвинея, Габон, ЦАР, Республику Конго и Демократическую Республику Конго. На территорию последней приходится большая часть леса — 992 000 квадратных километров; больше, чем в любой другой стране за исключением Бразилии.

Регион является домом горилл, лесных слонов и тысяч других видов. Многие из них, включая бонобо и окапи, нельзя найти ни в одной другой точке Земли. Но, к сожалению, впадине Конго тоже угрожает вырубка леса: фермеры обычно вырубают деревья для того, чтобы прокормить свои семьи или добыть товары для местных рынков.

Дождевые леса Амазонки

Наконец, крупнейший дождевой лес в мире, расположенный в Южной Америке. Он покрывает 80% бассейна реки Амазонки, простирающегося на 6 млн квадратных километров. Для сравнения, это больше половины территории США и в три раза больше, чем впадина Конго. Дождевые леса Амазонки разбросаны по территории девяти южноамериканских стран: Бразилии, Перу, Колумбии, Эквадора, Боливии, Венесуэлы, Гайаны, Французской Гвианы и Суринама.

По данным WWF, на леса Амазонки приходится как минимум 10% от общего биологического разнообразия Земли — или всех растений, животных и других живых организмов. На территорию Бразилии приходится самый большой фрагмент леса — 3,11 млн квадратных км старых деревьев, которые не беспокоили в последнее время. Однако и этот памятник природы находится под угрозой: Бразилия стремительно теряет леса, в основном из-за сельскохозяйственного расширения.