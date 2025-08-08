Астроном прокомментировал падение метеора над Иркутской областью

Научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт прокомментировал падение метеора, которое видели в небе над Иркутской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эйсмонта, подобных объектов очень много, но настолько заметные встречаются крайне редко — метеор над Иркутской областью запечатлели несколько видеокамер и видел ряд свидетелей. Кроме того, астроном назвал небесное тело «красивым».

«Это, конечно, повезло, что объект попал на камеру. <...> Что касается последнего случая, который этой ночью наблюдался, я бы сказал, что это просто красиво», — заявил он.

Эйсмонт объяснил, что небольшие небесные тела (размером с мячик для пинг-понга) регулярно попадают в атмосферу Земли — до 300 тысяч ежегодно. Но почти все они остаются незамеченными, поскольку падают в отдалении от городов. Кроме того, заметить их можно только в темноте и при ясных погодных условиях.

Ранее в небе над Иркутской областью заметили метеор.