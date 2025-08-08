В обитаемой зоне ближайшей к Земле звезды может существовать планета

Международная команда ученых обнаружила объект, похожий на газового гиганта, в обитаемой зоне вокруг Альфа Центавра А — ближайшей к Земле солнцеподобной звезды. Планета не пригодна для жизни в привычном виде, однако ее существование может изменить представления о формировании и жизни планет в разных физических условиях. Последующие наблюдения помогут уточнить параметры планеты. Две статьи опубликованы на сайте препринтов arXiv и приняты к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Альфа Центавра — это тройная звездная система, расположенная всего в 4 световых годах от Земли. В ней две солнцеподобные звезды, Альфа Центавра A и B, а также красный карлик Проксима Центавра. У последней есть три подтвержденные планеты, но найти такие же тела у солнцеподобных Альфа Центавра А и В гораздо сложнее из-за яркости и близости самих звезд.

Международная команда ученых решила найти объекты вокруг двух звезд. Для поиска планет они использовали космический телескоп James Webb, оборудованный прибором MIRI — камерой среднего инфракрасного диапазона. С помощью коронографической маски она позволяет видеть слабое излучение тусклых объектов рядом с яркими звездами.

В августе 2024 года команда провела первые наблюдения и обнаружила объект, похожий на газового гиганта примерно с массой Сатурна, который вращается в обитаемой зоне вокруг Альфа Центавра A — области, где температура позволяет существовать жидкой воде. При этом, по словам авторов, сам газовый гигант не пригоден для жизни в привычном виде.

Найденный объект находится примерно в двух астрономических единицах от звезды, что в два раза дальше, чем Земля от Солнца. Возраст и температура звезды Альфа Центавра A очень близки к солнечным, что делает открытие уникальным — планета вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце.

Последующие наблюдения не выявили признаков планеты — вероятно, она находилась слишком близко к звезде на своей орбите. Будущие наблюдения с помощью James Webb и нового телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope, запуск которого намечен на май 2027 года, помогут уточнить параметры планеты и подтвердить ее существование.