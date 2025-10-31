Почему грязные носки пахнут и как заботиться о гигиене ног

Никто не любит возиться со стиркой и глажкой носков — многие люди носят одну и ту же пару несколько дней подряд, ни о чем не задумываясь. Но есть хорошая причина, по которой носки стоит менять раньше, чем они начнут пахнуть. Портал theconversation.com рассказал, как связаны носки и гигиена ног.

© Unsplash

Ноги — настоящие рассадники микробов. На коже между пальцами ног полно потовых желез, и каждый раз, когда мы надеваем носки или обувь, мы запираем эту влагу в теплом, душном коконе, который создает идеальные условия для роста бактерий. По подсчетам ученых, на квадратном сантиметре кожи ног можно найти от 100 до 10 млн клеток микробов.

Помимо этого, в ногах обитает огромное множество микроорганизмов (до 1 000 разных видов на человека) и больше грибков, чем в любой другой части тела. Таким образом, ноги каждого человека обладают настоящим биологическим разнообразием.

Из-за количества микробов на ногах носки тоже становятся обиталищем микроорганизмов. Исследования показывают, что в ткани носков можно найти как безобидных существ, так и потенциально опасные патогены, включая аспергиллу, стафилококки и криптококки. Они прекрасно чувствуют себя в теплом, влажном пространстве между пальцами, питаясь потом и отмершими клетками кожи. А побочные продукты жизнедеятельности этих микробов, такие как волатильные жирные кислоты и серные соединения, и придают запотевшим ногам характерный запах. Пахнет не сам пот — пахнет микробный метаболизм этого пота.

На микробиом носков влияют не только ноги человека, но и его окружение. Носки вбирают в себя микробы с каждой поверхности, по которой ходит их носитель, включая полы дома, коврики в тренажерных залах, кафель в раздевалках и землю или траву в саду. Они играют роль микробных губок, впитывающих бактерии, грибки, воду, шерсть домашних питомцев и перхоть, не говоря уже о простой пыли. В одном исследовании носки, которые носили всего 12 часов, обладали самой высокой концентрацией бактерий и грибков из всех предметов одежды.

И эти микробы не сидят на месте. Микроорганизмы, живущие в носках, могут попасть в обувь, на пол дома, в кровать и на кожу человека. Так, одно больничное исследование выяснило, что шерстяные носки пациентов переносили микробы с пола (включая устойчивые к антибиотикам) прямо в постель.

Носки также могут играть ключевую роль в распространении грибковых инфекций, вроде Tinea pedis — или стопы атлета. Очень заразного заболевания, которое поражает пальцы ног, но может также затронуть пятки, руки и даже пах. Инфекцию вызывают грибки дерматофиты, которым развиваются в теплых, влажных условиях.

Для того, чтобы избежать этой проблемы, специалисты советуют не ходить босиком в общественных пространствах, вроде тренажерных залов и бассейнов, не надевать чужие носки, не пользоваться полотенцами или обувью других людей, а также практиковать правильную гигиену ног. Антигрибковые препараты обычно эффективны, но лучше не запускать ситуацию.

Здесь же стоит отметить, что носки могут хранить грибковые споры даже после стирки. Поэтому если вы перенесли стопу атлета, то повторное ношение тех же носков, даже если они выглядят чистыми, может привести к повторной инфекции. Лучше надевать свежие носки ежедневно и как следует сушить обувь. Подбирайте дышащие материалы, чтобы избегать душной обуви.

Ниже — рекомендации по стирке носков, которые помогут уберечь ноги от грибковой инфекции.

Выворачивайте носки наизнанку перед стиркой.

Используйте средство для стирки на базе энзимов — они разлагают пот и мертвые частички кожи

Стирайте при температуре 60 градусов Цельсия, если возможно, т.к. высокая температура помогает убивать микробы

Если носки нельзя стирать на высокой температуре, гладьте их утюгом после стирки — жар утюга может убить оставшиеся споры грибков