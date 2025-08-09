Несмотря на активный иск от Apple, блогер опубликовал еще одну утечку об iPhone

Блогер и инсайдер Джон Проссер опубликовал на своем YouTube-канале семиминутное рендер-видео с демонстрацией будущих моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air. При этом ранее Apple подала на него в суд за слив дизайна iOS 26, сообщает портал IXBT.

© Apple

В ролике предстоящие смартфоны показаны в нескольких цветовых вариантах, включая новые оранжевый и синий, а также представлены ключевые элементы дизайна — обновленная тройная камера и дисплей с более тонкими рамками.

Отдельно отмечается тонкий и легкий форм-фактор модели iPhone 17 Air. Примечательно, что видео вышло на фоне судебного разбирательства между Apple и Проссером, инициированного после публикации им материалов о дизайне iOS 26. Получит ли блогер новый иск от компании за раскрытие дизайна, неизвестно.

Официальная презентация линейки iPhone 17 и других новинок Apple ожидается в сентябре 2025 года. По неофициальным данным, анонс состоится 9 сентября, предзаказы — 12 сентября, а в продажу новинки поступят 19 сентября. Официально Apple может назвать дату презентации 2 сентября.