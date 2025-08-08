Предсказана продолжительность мощнейшей за два месяца магнитной бури

Lenta.ru

Мощнейшая за последние два месяца магнитная буря может продлиться с 8 по 9 августа. Продолжительность геомагнитных колебаний предсказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, пишет NEWS.ru.

© ТАСС

По словам исследователя, эта магнитная буря рискует вызвать опасные последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.

«Хотя вспышек солнечных нет, солнечный ветер повышенной скорости вызывает повышенную геомагнитную активность. Но силу бури переоценивать не следует, потому что у нас за последние два месяца магнитных бурь практически не было, были только очень слабые», — отметил эксперт.

7 августа ученые спрогнозировали, что 8 августа на Землю обрушится магнитная буря, которая станет самой мощной за последние два месяца. По оценкам специалистов, еще мощность будет соответствовать уровню G2 — умеренному.