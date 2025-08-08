Предсказана продолжительность мощнейшей за два месяца магнитной бури

Мощнейшая за последние два месяца магнитная буря может продлиться с 8 по 9 августа. Продолжительность геомагнитных колебаний предсказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, пишет NEWS.ru.

По словам исследователя, эта магнитная буря рискует вызвать опасные последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.

«Хотя вспышек солнечных нет, солнечный ветер повышенной скорости вызывает повышенную геомагнитную активность. Но силу бури переоценивать не следует, потому что у нас за последние два месяца магнитных бурь практически не было, были только очень слабые», — отметил эксперт.

7 августа ученые спрогнозировали, что 8 августа на Землю обрушится магнитная буря, которая станет самой мощной за последние два месяца. По оценкам специалистов, еще мощность будет соответствовать уровню G2 — умеренному.