От японского фруктового льда до турецкой дондурмы: какое мороженое едят в мире?

Мороженое — главный летний десерт, и он существует уже многие сотни, если не тысячи, лет. Почти в каждой стране есть своя уникальная разновидность мороженого: иногда это фруктовый лед, а иногда — что-то ближе к традиционному пломбиру. Журнал Smithsonian рассказал о замороженных десертах, популярных в разных уголках мира.

Японский какигори

Традиционный японский десерт, представляющий собой горку строганого льда, напоминающего по консистенции свежий снег. Он появился еще в период Хэйан (794-1185) и впервые был описан на бумаге примерно в 1002 году. Какигори обычно готовят из ключевой или минеральной воды, которую замораживают в блок льда и размягчают при комнатной температуре, пока лед не станет прозрачным. Ледовую стружку подслащивают натуральными сиропами, например, со вкусом сливы или дыни, и едят ложкой.

Гавайский строганый лед

Гавайский аналог какигори появился благодаря японским иммигрантам в середине 1800-х, когда они прибыли на Гавайи, чтобы работать на полях сахарного тростника и ананасовых плантациях. Подолгу работая под открытым небом, они охлаждались, состругивая хлопья от больших блоков льда и подслащивая их сахаром или местными фруктовыми соками.

Сицилийская гранита

Гранита — еще один тип строганого льда, но специально приготовленный так, чтобы получить максимально хрустящую текстуру. Один из популярнейших десертов Сицилии, по мнению историков, появился во времена покорения острова арабскими мусульманами в IX веке. Используя снег, который собирали в местных горах, арабы познакомили итальянцев с «шарбатом», смесью снега и фруктового сока, которая стала предтечей трио замороженных десертов Италии — джелато, сорбет и гранита.

Освежающая гранита готовится из воды, сахара и фруктов, которые смешивают в сладкую, наполовину замороженную смесь. Затем она быстро размешивается, что разбивает лед на крошечные частички и создает кристаллическую консистенцию. Наконец, после этого в граниту добавляют региональные ингредиенты, вроде кисло-сладких сицилийских лимонов или горького миндаля.

У каждого городка в Сицилии есть свой рецепт граниты, зачастую отличающийся от прочих текстурой и вкусами. Например, в Катании любят граниту с фисташками, а в Мессине — кофейную граниту.

Турецкая дондурма

Хотя происхождение дондурмы доподлинно не известно, большинство людей согласны, что это турецкое мороженое впервые появилось в Кахраманмараше — городе в средиземноморском регионе на юге Турции во времена Оттоманской империи.

«Дондурма» можно перевести с турецкого как «мороженое», но за пределами страны этим словом называют определенный вид мороженого — марас дондурма, известный своей плотной, тягучей текстурой и характерным вкусом. Десерт получает эластичность благодаря салепу — перемолотой из стеблей пурпурной орхидеи, растущей в Турции. Плотность мороженого — заслуга гуммиарабика, смолы мастиковых деревьев. А вкусовой профиль дондурме придает козье молоко. Помимо этого, сочетание муки и мастики создает химическую реакцию, которая делает мороженое устойчивым к таянию.

Иранский фалуде

Один из самых ранних замороженных десертов в истории человечества. Фалуде сочетает текстуру, похожую на граниту, и упругость рисовой вермишели. Лапшу добавляют в частично замороженный сироп из сахара, розовой воды и сока лайма, после чего охлаждают перед сервировкой. Обычно фалуде подают с кисой вишней или сиропом из кислой вишни, что придает десерту не только контраст цветов, но и кисло-сладкий вкус.

Перуанский кесо хеладо

Queso helado можно дословно перевести как «замороженный сыр», но, на самом деле, в этом десерте нет никакого сыра. Единственный молочный продукт, входящий в его состав — молоко, в цельном и сгущенном виде, которое проваривается с корицей, гвоздикой, кокосом, сахаром и ванилью. После этого кесо хеладо разливают по формам и замораживают, а подают его обычно квадратиками, разрезая мороженую массу на порции. Десерт появился в городе Арекипа и уходит корнями в XVI век, когда испанцы прибыли в Перу и привезли с собой крупнорогатый скот (вместе с молоком и сыром).